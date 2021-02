Kritciuk reage a insultos e explica lance com Nanu: «Poderia ser eu a estar no lugar dele»

Kritciuk desejou as melhoras a Nanu na sequência do choque entre ambos na reta final do Belenenses SAD-FC Porto (0-0), que deixou o lateral portista inanimado e a precisar de assistência hospitalar. O guarda-redes dos lisboetas repudiu ainda os insultos de que tem sido alvo e deu a sua versão do lance, garantindo que não foi com malícia que acertou no adversário.





Novas imagens mostram bem a dimensão do choque entre Nanu e Kritciuk e o pânico que se viveu



"Em primeiro, e mais importante, espero que o Nanu esteja bem, que recupere totalmente e volte aos relvados depressa. Vou rezar por ele e pela sua família para que tudo corra bem com ele", começou por dizer o jogador russo."Em segundo, tendo em conta que tenho sido muito insultado na internet, quero explicar o que aconteceu. Fui tentar intercetar a bola e eu, o Nanu e o defesa, fomos na direção da mesma. Gritei que ia eu à bola e se o defesa tem abdicado do lance, seria eu o primeiro a chegar e a afastá-la a punho (a repetição mostra claramente que os meus punhos vêm logo a seguir à perna do Bruno Ramires). E assim o Nanu acabaria por embater contra mim e seria falta a nosso favor (a decisão do árbitro e do VAR em não assinalar penálti corrobora as minhas palavras). O vídeo mostra isso. Não voei na direção do Nanu com os meus punhos, como mostra em fotografias ou nos ângulos de alguns vídeos. O Nanu veio na minha direção e chocámos com a cabeça. Não houve qualquer malícia no meu ato, foi apenas um momento de jogo. Poderia ter sido eu a estar no lugar do Nanu, mas acabei por ter mais sorte", referiu Kritciuk no seu Instagram."Em terceiro, escrevi isto para parar com os comentários negativos. Embora compreenda que é desta forma que as pessoas manifestam o seu amor pelo respetivo clube e a preocupação pelo jogador. Mas ninguém tem culpa no que aconteceu. É desporto. Infelizmente, às vezes estas coisas acontecem. Que Deus dê saúde ao Nanu e paciência e força à sua família! Tudo de bom para eles!", finalizou o guarda-redes.