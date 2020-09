Kritciuk reforça baliza do Belenenses SAD

Está encontrado o guarda-redes que vai lutar pela titularidade na baliza do Belenenses SAD com André Moreira. Trata-se de Stanislvar Kritciuk, guardião russo que estava sem clube depois de terminar contrato com o Krasnodar e que agora já foi oficializado pelos azuis.





Kritciuk já conhece o futebol português, uma vez que se mudou para o Sp. Braga em 2012/13, começando por representar a equipa B dos minhotos. Em 2013/14, voltou a jogar na formação secundária antes de ser emprestado ao Rio Ave, onde realizou três encontros. Na temporada seguinte, agarrou o lugar no regresso a Braga e fez 21 jogos, antes de fazer apenas meia época em 2014/15, altura em que se mudou para o Krasnodar.Agora, o russo, que já jogou na Liga dos Campeões e na Liga Europa, está de volta a Portugal para disputar a titularidade na baliza com André Moreira, sendo que Kritciuk não deve ser o último reforço do Belenenses SAD até ao fecho do mercado.