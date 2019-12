Lesionados voltam hoje

Com o objetivo de chegar a 2020 com 18 pontos falhados, o plantel do Belenenses SAD regressa amanhã ao trabalho, mas há três jogadores que estão de volta ainda hoje. Os lesionados de longa data Calila, Gonçalo Silva e Nilton Varela têm trabalho marcado com o fisioterapeuta dos azuis e vão começar a fazer exercícios com bola. O regresso ainda está longe, mas este é um passo muito importante na recuperação. Por outro lado, os restantes jogadores estarão amanhã às ordens de Pedro Ribeiro, já a preparar o encontro frente ao Sp. Braga, do próximo dia 4 de janeiro.