Licá aquece os motores

O arranque de temporada de Licá está a ser em tudo semelhante ao da época passada. O avançado do Belenenses SAD não marcou qualquer golo até ao encontro da 3ª eliminatória da Taça de Portugal – agora prepara-se para defrontar o Pevidém –, mas arrancou então frente ao Amora, com um golo, e acabou com o melhor registo da carreira no escalão principal (12 golos).

A história repete-se, com Licá, de 31 anos, a afinar finalmente a mira nos três jogos de preparação que os homens de Pedro Ribeiro fizeram. Marcou um na derrota com o Estoril (1-2), dois na goleada ao 1º Dezembro (5-0) e outro no triunfo folgado diante do Ol. Montijo (4-0).

Entretanto, o Belenense SAD ficou a saber que o referido encontro com o Pevidém, agendado para dia 19, vai mesmo ser no Parque de Jogos Albano Coelho Lima, que terá de sofrer algumas modificações.