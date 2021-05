Licá é prioridade se Cassierra sair

O Belenenses SAD já prepara a próxima época e, ao que Record apurou, Licá é um alvo prioritário. O avançado, que deixou os azuis no final da temporada passada e que atua ao serviço do Farense, interessa à SAD, mas os azuis só avançam com as negociações se Cassierra sair.





O avançado colombiano esteve na porta de saída no mercado de inverno e agora, com oito golos desde o final de janeiro, tem mais mercado do que nunca.