Licá é sempre a referência ofensiva

Com seis golos no campeonato esta temporada – e ainda mais outro na Taça de Portugal –, Licá é a principal referência ofensiva do Belenenses SAD, mesmo que não seja um ponta-de-lança de raiz. Mas não são só os pontapés certeiros que definem a influência do dianteiro no ataque dos azuis. Trata-se do jogador com mais remates no total (39) e à baliza (15), sendo que também é o homem do Belenenses SAD com mais minutos (2.127) nesta edição.





Curiosamente, quem surge no 2º lugar no que a remates diz respeito é um jogador que nem começou a época: Silvestre Varela, que, com 28 tiros tentados em 1.423 minutos, tem uma média de um remate a cada 50 minutos.