Licá: «Foram à nossa baliza três vezes e marcaram três golos»

Após a derrota do Belenenses SAD na receção ao Sporting Licá estava satisfeito por ter voltado a marcar mas lamentou o resultado final e considerou que os leões foram eficazes.



"Estou feliz por voltar aos golos, não foi o resultado que queríamos. Entrámos bem, na 1.ª parte tivemos o controlo do jogo. Eles foram à nossa baliza três vezes e marcaram três golos. Agora é pensar no Tondela e nos três pontos", referiu o avançado, que apontou o 8º golo na Liga, aos microfones da Sport TV.





"Estudamos bem todas as equipas, sabíamos o que tínhamos a fazer e os espaços que tínhamos de ocupar. Na 1.ª parte estivemos muito bem.""Em todos os jogos o objetivo é conquistar os três pontos. Agora é o Tondela e vai ser complicado. Mas vamos trabalhar todos os dias para vencer esse jogo,"