Licá: «Saímos com uma derrota mas com muitos aspetos positivos»

Licá atribuiu a falta de eficácia do Belenenses SAD à derrota frente ao Benfica (0-2). O avançado dos azuis diz que a equipa encarou o jogo com os encarnados "olhos nos olhos" e diz que há aspetos positivos apesar da derrota.





"Encarámos o jogo da mesma forma que no ano passado, olhos nos olhos. Saímos com uma derrota, mas com muitos aspetos positivos. Faltou-nos a eficácia, se as tivéssemos concretizado o resultado poderia ter sido diferente. Mas pronto, o futebol é assim", disse.