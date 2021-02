Liga anuncia interdição do Jamor a treinos e jogos

A Liga Portugal anunciou esta terça-feira que o relvado do Estádio Nacional está interditado a treinos e jogos, pelo menos até ao próximo dia 18, quando aquele organismo realizar uma nova vistoria ao tapete do Jamor. Esta decisão surgiu horas depois de uma primeira vistoria, que determinou mesmo não haver condições para que haja prática desportiva naquele relvado.





Pouco antes de a Liga Portugal fazer este anúncio, Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD,até ao final da época.Certo é que, segundo revelou a Liga Portugal, se na vistoria do dia 18 não se registarem melhorias, o jogo Belenenses SAD-Nacional, marcado para dia 20, será disputado no Estádio Municipal de Mafra.Refira-se que, em conferência de imprensa, Rui Pedro Soares não chegou a abordar a vistoria realizada durante a tarde desta terça-feira. "Não estou a anunciar nenhuma decisão da vistoria mas no dia 20 o relvado do Jamor vai estar muito melhor", anunciou o dirigente."A Comissão Técnica da Liga Portugal, que esteve esta terça-feira a avaliar as condições do relvado do Estádio de Honra do Jamor decidiu interditar o terreno de jogo onde atua a Belenenses, SAD, sabendo já os responsáveis do clube que a opção para a equipa jogar é o Estádio Municipal de Mafra.Esta decisão foi tomada após uma visita, onde estiveram, entre outros elementos, o Presidente da Belenenses, SAD, Rui Pedro Soares, tendo a Comissão Técnica da Liga decidido que, apesar de existir opção para a equipa de Petit, será feita uma nova reavaliação dia 18 deste mês ao relvado do Estádio de Honra do Jamor.Acautelando os interesses da Belenenses, SAD, a Liga Portugal chegou a acordo com o CD Mafra e a Câmara Municipal de Mafra para que o Estádio Municipal daquela localidade possa ser usado.O relvado do Estádio de Honra do Jamor está interditado a treinos e jogos que não sejam os do Belenenses, SAD desde 14 de dezembro, em função do que já eram os danos evidentes no relvado nos jogos anteriores. Esta foi uma medida, porém, que se tornou manifestamente insuficiente, o que leva, agora, à interdição total."