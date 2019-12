Lucca tem propostas do Brasil e de Portugal

Lucca deve deixar o Belenenses SAD em janeiro. O médio, de 25 anos, está de férias no Brasil e só regressa a Portugal no domingo, devidamente autorizado pelos azuis, e o futuro profissional poderá mesmo passar pela continuidade no nosso país.

O jogador recebeu propostas no Brasil mas, como também há clubes interessados em Portugal, segundo nos garantiu fonte próxima do processo, prefere continuar na Europa. Lucca deve reunir-se com os dirigentes do Belenenses SAD na próxima semana, para tomar uma decisão.