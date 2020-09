Luís Figueiredo anuncia que vai apresentar proposta de compra da SAD do Belenenses

Luís Figueiredo, de 64 anos, candidato a presidente do Belenenses, entregou hoje ao presidente da Assembleia Geral do clube a lista cujo o lema é Respeitar a História. Como principal novidade, a lista anunciou que vai fazer uma proposta de recompra da SAD para devolver o futebol profissional ao Estádio do Restelo.





"A devolução da SAD ao clube através de recompra, de onde não deveria ter saído pela forma que foi, é a principal aposta desta direcção, que a vai apresentar no primeiro dia em funções", adiantou Luís Figueiredo, sublinhando: "Garanto que vamos resolver este problema, como outros que têm atrofiado o Clube, nos primeiros 90 dias do mandato!"Outro dos grandes objetivos da lista inicialmente apresentada como Movimento dos históricos, é a dinamização do espaço do clube. "O projeto do Complexo do Restelo é crítico para o Clube e tem vindo a ser negligenciado por todas as direcções, com especial enfoque na actual, o que não se compreende, basta encontrar investidores, o que nós já garantimos", revelou Luís Figueiredo.Além de Luís Figueiredo, gestor, a lista apresenta os seguintes nomes: João Tarrana, 51 anos, gestor, presidente da Mesa da Assembleia Geral, enquanto Luís Filipe Coito Pinto, bancário, 70 anos, é o candidato a presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar; Carlos Jaime Fonseca Santos, Comandante dos Bombeiros e autarca, 63 anos, encabeça a lista ao Conselho Geral. Filipa Baeta, 25 anos, advogada é a Mandatária Nacional e da Juventude.