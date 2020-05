Luz verde para voltar ao Jamor

O plantel do Belenenses SAD volta a treinar no Jamor na segunda-feira à tarde. A equipa dependia da aprovação do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) para voltar a trabalhar nos relvados do complexo, mas ontem confirmou que conseguirá cumprir todas as exigências e, assim, voltar ao recinto.

Em causa estavam os materiais exigidos para o trabalho decorrer em segurança, como máscaras de proteção ou gel desinfetante, tudo em quantidades suficientes para várias semanas de treino.