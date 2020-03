Marco Matias revela apoio "incansável" do Belenenses SAD aos jogadores

O avançado Marco Matias, jogador do Belenenses SAD, revelou esta terça-feira o apoio "incansável" da equipa da Liga NOS aos seus futebolistas, numa altura em que enfrentam a pandemia de Covid-19.

Em direto na conta oficial do Belenenses SAD na rede social Instagram, em conjunto com o nutricionista da equipa, Ricardo Cotovio, Marco Matias afirmou que tem seguido todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde e que só assim se conseguirá "vencer esta batalha".

"Como estamos mais tempo em casa e sentimos falta daquela atividade física ao ar livre, isso mexe um bocadinho connosco e com a nossa rotina. Com uma boa alimentação e seguindo o plano de treinos que o Belenenses nos tem enviado, acho que vamos ultrapassar isto da melhor forma possível", sublinhou.

O jogador, de 30 anos, reforçou a necessidade de adaptação, "para conseguir chegar na melhor condição física no regresso", e ressalvou que, "se toda a gente seguir as regras como bom profissional", os jogadores regressarão em condições "perto do normal".

O nutricionista Ricardo Cotovio tem estado em permanente contacto com todo o plantel e explicou como tem ajudado os jogadores a manterem o padrão de atividade física, o porte proteico e energético, tal como a massa muscular, e, como tal, "convém não fazer grandes restrições nesta fase", sendo "um plano controlado".

"Nestes contextos, como mudamos muito o nosso registo do dia a dia, às vezes torna-se difícil manter o padrão de atividade física, de registo de sono, das refeições. É um bocadinho essa a batalha que temos, enquanto nutricionista do Belenenses SAD, para que [os jogadores] cumpram e se mantenham na melhor forma física", disse.