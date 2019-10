Marco Matias também reforça ataque do Belenenses SAD

Depois de Silvestre Varela, agora é Marco Matias quem se junta ao plantel principal do Belenenses SAD. O extremo português, de 30 anos, também se encontrava sem clube após terminar a ligação de quatro anos aos ingleses do Sheffield Wednesday, e assina pelos azuis do Jamor para reforçar o ataque.





Marco Matias prepara-se para viver a sétima experiência em Portugal, depois de ter representado Varzim, Fátima, Real, V. Guimarães, Freamunde e Nacional.