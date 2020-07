Mateo Cassierra: «A minha confiança ficou fortalecida»

Mateo Cassierra marcou no empate do Belenenses SAD em Braga (1-1), na 32ª jornada, e esse golo transformou-se num ponto precioso para a permanência. O avançado colombiano, de 23 anos, faz um balanço positivo da experiência em Portugal.

“Tanto a nível pessoal como coletivo os objetivos foram alcançados. Sabia que teria continuidade no meu jogo aqui no Belenenses SAD e isso aconteceu. Conseguimos a permanência com alguma antecedência mas creio que até merecíamos outra sorte em muitos jogos”, afirmou, em declarações ao portal Futbol Portugues desde España, feliz por ter ajudado a equipa com os quatro golos que marcou em 2019/20: “No Belenenses SAD juntaram-se vários fatores, como o trabalho, a continuidade no jogo, as boas exibições e os golos. A minha confiança ficou fortalecida.”

Prestes a terminar a época, Cassierra estabelece uma comparação entre o campeonato português e os outros em que jogou. “A Liga portuguesa é muito competitiva e dura. Todos os jogos são intensos e, por isso, está acima dos campeonatos da Colômbia e da Holanda”, atirou o atacante, que, além de ter jogado no Deportivo Cali, no Ajax e no Groningen, vestiu ainda a camisola do Racing Avellaneda, da Argentina. No Ajax, de resto, aprendeu a participar mais no jogo: “É uma das características do meu jogo. Sempre fui assim, mas trabalhei muito esse aspeto na Holanda.”

Testes à Covid-19 deram negativo

Os últimos testes à Covid-19 realizados esta temporada pelo plantel do Belenenses SAD deram todos resultado negativo. De resto, para o encontro de amanhã, no terreno do V. Setúbal, Petit não poderá contar com os lesionados Gonçalo Silva, Eduardo Kau, Tomás Ribeiro, Chima Akas e Francisco Varela e com o castigado Nilton Varela. Os azuis não vencem no Bonfim desde 2016, quando Juanto marcou na vitória por 1-0.