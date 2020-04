Médico do Belenenses SAD considera irrealista regresso antes da última semana de maio

A incerteza sobre o regresso das equipas à competição mantém-se e o médico do Belenenses SAD não acredita que possam estar reunidas condições para as equipas retomarem a atividade tão cedo, em concreto a tempo de cumprir com a meta de 3 de agosto, entretanto desmentida pela própria UEFA.





Jorge Pimenta entende que serão necessárias "aproximadamente 4 semanas para se realizar um período de nova pré-época para que todos os atletas recuperem os níveis físicos necessários" e acrescenta que, depois disso, "se os jogos se realizarem a um elevado ritmo, 4 em 4 dias, temos de considerar 40 dias de competição.""Façamos as seguintes contas: 28 dias de treino + 40 dias de competição = 10 semanas. Diz-se por aí que tudo teria de terminar a 3 de agosto. Assim sendo, seria necessário iniciarmos antes da última semana de maio todo este processo, o que me parece irrealista. Quero acreditar nas palavras do sr. presidente da UEFA que veio publicamente desmentir a data de 3 de agosto para terminarem os campeonatos. Só assim poderemos ter condições realistas e responsáveis para terminarmos bem as competições desta época", analisa o médico do Belenenses SAD, que é também diretor clínico da Fisiogaspar e já teve passagens por V. Setúbal e Sporting.Jorge Pimenta questiona ainda como será o acesso a materiais de proteção "quando nem os hospitais e clínicas conseguem ter pleno acesso" aos mesmos e deixa uma interrogação: "Quem vai assumir a responsabilidade de retomar a atividade (treinos e jogos)? (…) Nem vou ousar perguntar o que aconteceria se um atleta ou um conjunto de atletas fosse contaminado durante a fase de reintegração ou de competição", conclui, num texto partilhado nas redes sociais