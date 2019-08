Médio angolano Show chega por empréstimo do Lille

O médio internacional angolano Show é o novo reforço da Belenenses SAD, tendo sido emprestado pelo Lille até final da temporada, anunciou esta terça-feira a equipa da Liga NOS na sua página oficial no Facebook.O jogador, de 20 anos, foi contratado pelo emblema francês ao 1.º de Agosto no mês passado, sendo agora cedido aos azuis até final da temporada.Com 12 internacionalizações no currículo, Show representou Angola na última edição da Taça das Nações Africanas (CAN).Este é o sexto jogador que a Belenenses SAD assegura junto do Lille, depois de Hervé Koffi, Hakim Ouro-Sama, Chano Boukholda, Charles Brym e Imad Faraj.