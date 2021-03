Miguel Cardoso: «Não é para qualquer equipa»

Miguel Cardoso foi o homem mais adiantado do Belenenses SAD na tarde de ontem e, no final, falou com orgulho da atuação dos lisboetas.

“Não é para qualquer equipa aguentar praticamente 90 minutos reduzida a dez contra uma equipa de grande qualidade. Demos a prova daquilo que somos. Vamos continuar a fazê-lo no resto do campeonato. Esta exibição é fruto do trabalho, entrega e entreajuda de todos nós”, afirmou à Sport TV o camisola 11 da equipa de Petit.

Por outro lado, Miguel Cardoso também não deixou de dirigir algumas palavras de apreciação relativamente à campanha de combate ao racismo promovida pela Liga. “É nesse caminho que temos de continuar todos no futebol português. Isso não devia nunca existir”, concluiu o avançado.