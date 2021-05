Miguel Cardoso não treinou

O plantel do Belenenses SAD voltou ontem ao trabalho, após dois dias de folga, numa sessão marcada pela ausência de Miguel Cardoso. O atacante, que recupera de uma lesão no pé direito, limitou-se a fazer exercícios no ginásio e está, por isso, em dúvida a utilização frente ao Portimonense, na quinta-feira. Já o ponta-de-lança Cassierra esteve no relvado, mas a treinar à parte do grupo, fazendo trabalho de recuperação com o fisioterapeuta Diogo Fragoso. O avançado colombiano deve estar apto para o duelo com os algarvios.