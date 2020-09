Muralha azul está encontrada

Os três pontos que o Belenenses SAD conseguiu somar em casa do V. Guimarães tiveram por base a consistência defensiva e Petit parece ter encontrado a muralha perfeita. Com o experiente Henrique no centro a liderar, Tomás Ribeiro e o ‘goleador’ Cafú Phete, o técnico dos azuis está bem servido e fez questão de o salientar após o triunfo, por 1-0. Seguiu-se a viagem para o Jamor, com a chegada a acontecer... às 4h30.

A boa notícia é que Petit cedeu dois dias de folga (ontem e hoje), com o plantel a voltar ao trabalho amanhã, já a pensar na receção de segunda-feira ao Famalicão.