Nélson Santos: «Num erro nosso acabámos por sofrer golo que abalou a nossa estrutura»

O treinador adjunto do Belenenses SAD, Nélson Santos, considera que foi numa "falha de concentração", que o Benfica chegou ao primeiro golo, assumindo que este abalou a estrutura da equipa do Restelo."Todos os jogos são difíceis, não é só este com o Benfica. Não vivemos do passado, foi um jogo diferente, com jogadores diferentes, treinador diferente. Conseguimos neutralizar a primeira parte do Benfica, sabíamos como iam apresentar-se. Na 2.ª parte, num erro, numa falha de concentração de um jogador nosso, que fica parado a pedir falta ao árbitro, acabámos por sofrer golo que abalou a nossa estrutura. Depois disso, arriscámos mais, metemos mais gente na frente, mas não conseguimos", afirmou."Somos uma equipa ofensiva, é essa ideia que vamos continuar. Uma equipa a dar espetáculo, não conseguimos vencer o Benfica, tínhamos esse objetivo. Há muito campeonato pela frente. Os resultados vão aparecer", referiu ainda Nélson Santos, após a derrota por 2-0