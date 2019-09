Nico Velez e Alhassane Keita abandonam plantel do Belenenses SAD

Os futebolistas Nico Velez e Alhassane Keita deixaram de integrar o plantel principal do Belenenses SAD, anunciou este sábado o clube lisboeta.O argentino Nico Velez, avançado de 29 anos, que jogou 66 minutos em três jogos oficiais esta temporada, rescindiu contrato com os 'azuis'.O guineense Alhassane Keita, de 27 anos e também avançado, foi emprestado ao Al-Riffa, atual campeão do Bahrein, abandonando o clube sem qualquer partida disputada.Na temporada passada, Keita apontou cinco golos em 19 encontros, enquanto Nico Velez participou em apenas seis partidas.