Nilton Varela e a estreia com o tio: «É um dia que vai ficar marcado na minha vida»

Apesar da derrota (0-2) sofrida no Estádio José Alvalade, diante do Sporting, Nilton Varela leva boas recordações na sua memória. O defesa do emblema de Belém, aos 18 anos, estreou-se no campeonato português de futebol e... logo ao lado do tio: Silvestre Varela.





"É um dia especial que vai ficar marcado na minha vida. Estrear-me, com 18 anos, no estádio de Alvalade que é um dos maiores de Portugal. É Top", afirmou o jovem jogador, em declarações à Sportv TV no final do jogo."Disse-me para desfrutar e fazer o meu melhor que o nervosismo passaria com o tempo e assim foi. É bom ter os conselhos dele para me ajudar.""Entrámos muito bem no jogo, a 1.ª parte foi nossa claramente. Na 2.ª parte até entrámos bem, mas depois sofremos o golo e começámos a recuar um pouco. Fizeram o segundo e mataram o jogo", concluiu.