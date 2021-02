Nilton Varela já fez corrida ligeira no relvado

Nilton Varela iniciou esta quarta-feira uma nova fase da recuperação de uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo, sofrida no final de agosto do ano passado. O lateral-esquerdo do Belenenses SAD, de 19 anos, subiu ao relvado e fez corrida ligeira durante alguns minutos, enquanto o restante plantel trabalhava de olhos postos no FC Porto.





Refira-se que, apesar de ter dado mais um passo rumo à recuperação total, o regresso de Nilton Varela à competição ainda está a alguma distância. O jogador não chegou a realizar qualquer partida oficial em 2020/21.