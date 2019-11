Ninguém aposta tanto no produto nacional como o Belenenses SAD

Um dos dados que saltaram à vista na derrota do Belenenses SAD em Alvalade foi a forte aposta de Pedro Ribeiro no produto nacional. É que houve dez portugueses no onze, com o angolano Show a ser o único ‘intruso’. Mas a verdade é que ninguém na Liga aposta num onze tão luso como os azuis, que tiveram 88 presenças lusas em 121 ‘hipóteses’ (14 jogadores utilizados) de início nas 11 jornadas do campeonato.

Contas feitas, o Belenenses SAD teve 72,7 por cento de atletas nacionais, uma estatística que lidera com larga margem, visto que o Sp. Braga, com 51,2%, é a equipa que mais se aproxima. Ainda assim, diga-se que esta aposta se acentuou com Pedro Ribeiro, uma vez que os azuis tinham 54,5 % com Silas, enquanto o atual técnico fez uma aposta de 83,1 por cento nos jogadores portugueses.

Jogo com o Vilafranquense

Na paragem do campeonato para os jogos de seleções, os azuis vão manter-se em forma com um particular frente ao Vilafranquense. O emblema da 2ª Liga irá visitar o Estádio Nacional, no Jamor, no próximo sábado, às 10h30.