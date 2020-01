Nuno Coelho: «Estamos frustrados»

Nuno Coelho, jogador do Belenenses SAD, não escondeu o desapontamento por não ter conseguido evitar a vitória do Benfica, na Luz, por 3-2, salientando a exibição da sua equipa.





"Estamos frustrados. Depois do jogo que fizemos, merecíamos mais do que este resultado. Tivemos muitas oportunidades ao longo do jogo", frisou o defesa, na flash da BTV."Vitórias morais não nos dão nada. Aquilo que podemos tirar deste jogo é acreditar no futuro. Neste jogo, ficou demonstrado aquilo que podemos fazer. Vínhamos mos de uma vitória e queríamos dar continuidade", realçou.Agora, Nuno Coelho olha para o futuro. "Esta partida dá-nos alento e vontade de continuar a trabalhar. Faltam 15 jogos e é nesses jogos temos de fazer o que fizemos hoje. Jogar bem, trabalhar, pressionar, fazer golos e sofrer menos", concluiu.