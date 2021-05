Oficial: Henrique deixa Belenenses SAD e ruma ao Coritiba

O Coritiba confirmou esta tarde, através das redes sociais, a contratação do defesa central brasileiro Henrique. Numa publicação nas redes sociais, o emblema do Paraná assinalou o retorno do jogador de 27 anos e lembrou os 99 jogos que já fez pela Coxa, o clube onde se formou.





Pelos azuis, onde chegou no início da época, o defesa central disputou 27 partidas, a mais recente no final de abril, diante do Paços de Ferreira.