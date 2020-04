Olhar virado para os sub-23

Um dos traços do Belenenses SAD esta época tem sido a aposta nos jogadores que cresceram na Liga Revelação, como aconteceu com Tomás Ribeiro, Nilton Varela, Tiago Esgaio e Robinho, entre outros. Trata-se de uma abordagem a reforçar ainda mais nos próximos tempos, tendo em conta as complicações financeiras que a paragem poderá trazer ao nível de ataque ao mercado de transferências. Jovens como Tomás Castro, Edi Semedo, Luca Van der Gaag, Edgar Pacheco ou Luís Silva podem ganhar espaço na próxima época.