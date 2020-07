Onze baixas no Belenenses SAD para Braga

A classificação em zona de perigo não é o único problema no Belenenses SAD. O plantel foi arrasado por uma onda de lesões como não se vira em toda a época, com dez jogadores impedidos de alinhar, juntando-se a estes um suspenso. Aos que já estavam parados há algum tempo – Tomás Ribeiro, Kau, Chima, Gonçalo Silva, Francisco Varela e João Monteiro (que acusou positivo para a Covid-19) – juntaram-se André Santos, Silvestre Varela e Licá. André Moreira, em isolamento por causa do coronavírus, também está fora, e Show vai cumprir castigo.

Assim, perante as baixas na defesa, é provável a entrada do central Ricardo Ferreira no onze, voltando para o meio-campo um dos centrais adaptados, Nuno Coelho ou Cafú Phete.