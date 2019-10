Os cinco de Pedro Ribeiro

Contam-se apenas quatro jogos de Pedro Ribeiro no comando do Belenenses SAD, com o quinto – a receção de amanhã ao Aves – a ser preparado apenas sem o lesionado Eduardo Kau. Até agora, o técnico mostrou aposta firme em cinco jogadores, com aquela que pode ser considerada a espinha dos azuis.

Tomás Ribeiro, Gonçalo Silva, Nuno Coelho, André Santos e Licá foram titulares nos jogos com Marítimo, Rio Ave, Famalicão e Pevidém, sendo que os três primeiros foram totalistas, enquanto Licá tem 347 dos 360 minutos e André Santos somou 345. Neste quinteto, a surpresa acaba por ser Tomás Ribeiro, central que estava nos sub-23 e agarrou o lugar.

Nota ainda para o facto de Hervé Koffi só não ter sido titular na baliza no encontro da Taça de Portugal, cedendo aí o lugar a André Moreira.