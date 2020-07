Paços de Ferreira 'oferece' permanência ao Belenenses SAD

O Belenenses SAD carimbou esta segunda-feira a permanência na Liga NOS mesmo sem entrar em campo. Tudo por causa do resultado do Paços de Ferreira na receção ao Portimonense (vitória por 2-1), que com o triunfo alcançado fez com que os algarvios ficassem sem qualquer chance de apanhar os lisboetas na tabela.





Com mais uma equipa salva da descida, restam nessa luta particular Tondela, Portimonense e V. Setúbal, equipas que contam com os mesmos 30 pontos. Ainda assim, beirões e sadinos ainda têm dois jogos para disputar, contra apenas um dos algarvios. Vai ser uma luta até final...