Paragem trava Tomás Castro

A paragem forçada das competições devido à evolução da pandemia de coronavírus travou, de certa maneira, a progressão de Tomás Castro no plantel principal do Belenenses SAD. O jovem médio, de 21 anos, foi promovido dos sub-23 em janeiro e passou a trabalhar a tempo inteiro com os mais velhos – tendo mesmo feito a estreia na Liga no jogo com o Aves, depois de Pedro Ribeiro ter saído e antes de Petit ter entrado –, ainda que tenha realizado mais alguns jogos na Liga Revelação.

Com as provas interrompidas, fica assim travada a evolução de Tomás Castro, mais um dos ‘miúdos’ que saltaram dos sub-23 para o topo, como Tomás Ribeiro, Nilton Varela ou Danny Henriques.