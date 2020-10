Pedro Álvaro convence Petit

Pedro Álvaro chegou ao Belenenses SAD por empréstimo do Benfica para ser uma alternativa no eixo da defesa dos azuis, mas nestes primeiros treinos o jovem, de apenas 20 anos, tem convencido Petit. Forte nas alturas e com qualidade na saída a jogar, o central está a mostrar-se como um forte concorrente a um dos lugares que neste início de campeonato têm sido de Cafú Phete, Henrique e Tomás Ribeiro.





Mas a missão do internacional jovem português não vai ser fácil, isto porque uma das principais valências dos azuis nas primeiras jornadas tem sido a consistência defensiva: só dois golos sofridos em três jogos.