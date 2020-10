Pedro Álvaro deixa Benfica e assina pelo Belenenses SAD

O central Pedro Álvaro, de 20 anos, é reforço do Belenenses SAD. O internacional sub-20 formado no Benfica assina pelos azuis, ficando as águias com metade do passe. O técnico Petit vê satisfeito o pedido de mais uma opção para o centro da defesa, já que Gonçalo Silva, Kau e Chima recuperam todos de lesões prolongadas.