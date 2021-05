Pedro Nuno é reforço do Belenenses SAD

Pedro Nuno, extremo do Moreirense, é reforço do Belenenses SAD para a próxima temporada. sabe Record. O jogador, de 26 anos, terminou contrato com a equipa de Moreira de Cónegos e chega livre aos lisboetas, assinando contrato válido por três épocas.





O avançado que deixou a Académica, em 2016/17 para ingressar no Benfica, esteve emprestado pelas águias durante duas épocas ao Tondela, antes de se mudar para o Moreirense, onde passou três temporadas.Na época que agora termina, apenas foi utilizado em sete jogos e apontou três golos. Agora, Pedro Nuno vai jogar no Belenenses SAD, sendo orientado por Petit.