Pedro Pereira respeita Pevidém

Pedro Ribeiro, técnico do Belenenses SAD, reagiu no final do treino da tarde ao sorteio da Taça de Portugal, que colocou no caminho dos azuis o Pevidém, atual terceiro classificado no Pró-Nacional da AF Braga.

"Encaramos o jogo com o Pevidém com o máximo respeito, à semelhança do que sempre fazemos com todos os nossos adversários. É um clube histórico da zona de Guimarães, com muita tradição local. Apesar do nível competitivo onde as duas equipas competem ser distinto é um jogo de Taça de Portugal. Queremos fazer justiça ao nome de festa do futebol que está associado a esta competição e tudo faremos para proporcionar um excelente espetáculo", resumiu Pedro Ribeiro.

Entretanto, o Belenenses SAD desloca-se amanhã de manhã à Amoreira para um jogo-treino com o Estoril. O encontro é realizado à porta fechada.