Pedro Ribeiro: «A eficácia fez a diferença»

Apesar do desaire frente ao Famalicão, o treinador do Belenenses SAD Pedro Ribeiro deixou bastantes elogios à exibição dos seus jogadores.





"Há um jogo antes do segundo golo do Famalicão e outro depois do segundo golo do Famalicão. A nossa primeira parte foi quase perfeita, contra um adversário que merece estar na posição em que está. Na segunda parte voltámos a entrar bem, tivemos oportunidades para fazer o segundo golo, mas não fizemos e o Famalicão conseguiu marcar dois golos, a eficácia fez a diferença. Quem ganha fá-lo sempre com mérito, mas enquanto o jogo esteve vivo para as duas equipas merecíamos estar em vantagem", disse.

O jovem técnico abordou ainda a paragem do campeonato: "O tempo é fundamental para que as ideias apareçam, mas a equipa hoje já jogou de forma muito positiva."