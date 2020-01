Pedro Ribeiro abandona o comando técnico do Belenenses SAD

Pedro Ribeiro está de saída do comando técnico do Belenenses SAD. A decisão já estava tomada e em nada deriva do resultado da deslocação ao terreno do Gil Vicente.





O treinador que sucedeu a Silas sentiu-se sem condições para desenvolver o seu trabalho em virtude do descontentamento gerado pelo facto de não se ter sentido apoiado pela estrutura dirigente na sequência do diferendo com o FC Porto, aquando do empate verificado no Jamor. O qual, recorde-se, ficou marcado pela denúncia de uma agressão da parte de um elemento ligado aos portistas a Pedro Ribeiro, cuja verbalização foi captada por câmaras de televisão que se encontravam nos bastidores do Estádio Nacional. Uma revelação grave mas que não suscitou a esperada solidariedade interna em relação ao técnico, que nem quando prestou declarações na Liga foi acompanhado por um advogado do clube.Ao queapurou, Pedro Ribeiro já tinha solicitado a rescisão após a deslocação ao terreno do Moreirense, mas sem que Rui Pedro Soares se mostrasse disposto a libertar o treinador do seu compromisso. Aliás, como o nosso jornal tinha revelado precisamente nesse dia, a 15 de dezembro, a intenção do presidente da SAD era, sim, a de garantir de imediato a renovação de Ribeiro por mais uma época, estendendo o vínculo até 2021, o que chegou a estar apenas pendente do acerto de detalhes.Todavia, esse processo não conheceu uma evolução positiva e decorreu pelo menos mais uma reunião durante a última semana com divórcio na agenda, mas que também não teve resultados práticos. Até que, ante o desconforto criado para todas as partes, foi finalmente alcançado um entendimento que permite a desvinculação.Pedro Ribeiro, de 34 anos, e que começou a temporada como responsável dos sub-23 dos azuis, transitou para a formação principal aquando da rescisão com Silas. Dirigiu um total de 14 jogos em todas as competições, somando cinco vitórias, um empate e oito derrotas. O Belenenses SAD, que se encontra em 16º lugar com 15 pontos, apenas um acima da linha de água, terá agora de procurar um sucessor, que será o seu 3º treinador da época.