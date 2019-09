Pedro Ribeiro: «As vitórias têm muito a ver com eficácia»

Após a derrota caseira do Belenenses SAD frente ao Rio Ave (), Pedro Ribeiro defendeu que o resultado se deveu à falta de eficácia dos azuis. Apesar de tudo, o técnico ressalvou que o campeonato é longo e que a equipa pretende responder já no próximo jogo."As vitórias têm muito a ver com eficácia. O Rio Ave conseguiu, com mérito, fazer o golo na primeira oportunidade e tivemos de ir atrás do resultado. O comportamento da equipa deixa-me satisfeito, fomos concentrados. Na segunda parte, voltámos a entrar bem, mas, num lançamento lateral, apanhámo-nos a perder por 2-0. Reagimos, em oportunidades claras aconteceu um equilíbrio, mas o Rio Ave fez dois golos e nós não fizemos nenhum. A eficácia fez a diferença.É impossível estarmos satisfeitos com o resultado, mas o campeonato é muito longo. Jogámos com uma equipa com grande competência, temos de continuar o nosso trabalho. Queríamos dar uma alegria aos nossos sócios, não foi possível, vamos tentar responder no próximo jogo.Eu pretendo ganhar jogos. É para isso que trabalhamos todos os dias. Estamos a trabalhar juntos há 15 dias, foram muito produtivos, a equipa consegue fazer coisas proveitosas e importantes para o que queremos. Temos de corrigir os erros que cometemos e fomentar a ideia de jogo que temos apresentado.Qualquer treinador preocupa-se com o ataque e a eficácia. Chegámos muitas vezes à baliza do adversário, esta questão da eficácia vai desaparecer com os resultados positivos que também vão aparecer. Temos muita qualidade individual e coletiva no grupo", disse depois do jogo.