Pedro Ribeiro: «Assobios que o Sporting recebeu demonstram a forma como nos apresentámos»

O Belenenses SAD não foi além de uma derrota (0-2) na visita ao Estádio José Alvalade, com o Sporting, em jogo da 11.ª jornada da Liga NOS.





No final da partida, Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses SAD, afirmou que a sua equipa fez "uma grande exibição", considerando a derrota diante dos leões um resultado "tremendamente injusto", que se espelhou na "quantidade de assobios que a equipa do Sporting recebeu"."O futebol e os resultados vivem da equipa que é mais eficaz. Fizemos uma grande exibição, toda a gente viu. A quantidade de assobios que a equipa do Sporting recebeu demonstram a forma ousada como nos apresentámos aqui. É um resultado tremendamente injusto. Mas o Sporting fez dois golos e nós nenhum", frisou, em declarações à Sport TV.

Momento do jogo?

"Os momentos foram-se sucedendo e a forma como estivemos instalados no nosso meio-campo ofensivo, traduz a qualidade que apresentámos. O Sporting contra a corrente do jogo fez o golo, mas procurámos reagir e fomos à procura de outro resultado. Os meus jogadores deram tudo, mas perdemos. Sabemos que estamos no caminho correto e temos de continuar a trabalhar que os resultados vão aparecer e condizer com as exbições."

Tentou surpreender a equipa do Sporting?

"Ninguém tenta surpreender ninguém. Há uma estratégia para o jogo e cumprimos muito bem e só faltou o resultado favorável. Porque aqui não há vitórias morais e queremos somar os três pontos no próximo jogo."

Estreia de Nilton

"É um grande jogador e teve a sua oportunidade. Demonstrou toda a sua valia, mas que todos no clube conhecem, por isso não é surpresa nenhuma", concluiu.