Pedro Ribeiro assume lugar de Silas no Belenenses SAD

A solução para o lugar de Silas no Belenenses SAD foi encontrada dentro de casa. É que, pelo menos por agora, Pedro Ribeiro é o escolhido para assumir o comando da equipa de forma interina, tendo orientado o treino que estava agendado para esta tarde.





Tal comoadiantou em primeira mão, uma reunião de Silas com a SAD dos azuis culminou com um acordo para rescisão do contrato do técnico, que estava à frente da formação que agora joga no Jamor desde 2017/18, quando sucedeu a Domingos Paciência.