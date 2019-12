Pedro Ribeiro deixa edifício da Liga em silêncio

Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses SAD, deixou esta sexta-feira a sede da Liga Portugal em silêncio após ser ouvido pela Comissão de Instrutores e dar o seu testemunho relativamente ao caso do túnel do Jamor À semelhança do que havia feito quando chegou ao local , o técnico voltou a não proferir quaisquer declarações, estando acompanhado pelo seu advogado, Vasco Azeredo, que também se recusou a fazer comentários.Pedro Ribeiro chegou à Liga pouco depois das 15h00 e deixou o edifício por volta das 17h15.