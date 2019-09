Pedro Ribeiro: «Era o resultado que procurávamos»

Pedro Ribeiro alcançou na Madeira a sua primeira vitória como treinador do Belenenses SAD e não podia estar mais satisfeito, conforme explicou no final da"Era o resultado que procurávamos. Acho que é um resultado inteiramente justo, por aquilo que aconteceu em campo. Defrontaram-se duas boas equipas. O Marítimo também fez um bom jogo. Estivemos por cima em várias partes do jogo. O Marítimo também teve alguns períodos em que, com mérito, criou-nos algumas dificuldades. O futebol é isto mesmo, organização e capacidade de sofrimento em algumas situações.""Estou extremamente satisfeito por esta primeira vitória, pelos três golos que marcámos, por conseguirmos materializar em golos o trabalho afincado da nossa parte. Os jogadores estão de parabéns, o clube está de parabéns, mas são apenas três pontos. Foi um jogo e queremos mais. Vamos saborear hoje, mas, a partir de amanhã [segunda-feira], vamos já pensar no próximo adversário.""É evidente que ajudou ter mais alguns dias de treino para conseguir alterar uma ou outra situação. Nem tudo estava mal. Quando entra um novo treinador, existem ideias distintas que têm de ser postas em prática o mais rápido possível. O Belenenses SAD não vai jogar à Pedro Ribeiro, vai jogar à nossa maneira. Acho que se viu isso em campo, hoje, de forma bem patente. Uma equipa que lutou por todas as bolas e por todos os duelos".