Pedro Ribeiro: «Estamos concentradíssimos no jogo com oTondela»

O Belenenses SAD desloca-se a Tondela para disputar a 12º jornada da Liga NOS e o treinador Pedro Ribeiro, admite que a equipa já deixou a eliminação da Taça de Portugal para trás, assumindo que a equipa está "concentradíssima” para o encontro de domingo (às 15 horas).

"Não queríamos ter saído da Taça [de Portugal], mas saímos, do outro lado tivemos uma equipa competente, o Chaves, e nós não conseguimos marcar. Portanto, estamos concentradíssimos no próximo jogo que é com o Tondela e o Chaves já lá está no passado", vincou.

Pedro Ribeiro abordou as dificuldades que a equipa que o Belensenses SAD vai sentir, admitindo que a equipa de Viseu é uma equipa bem organizada.



"O Tondela começou muito bem a época, tem uma ideia de jogo positiva com bola e sabe muito bem o que fazer. É um adversário difícil, e que conhecemos bem, que nos obrigará a fazer um jogo extremamente competente. As dificuldades serão altíssimas e teremos de estar ao máximo das nossas forças para atingir os três pontos", referiu.



Em relação à falta de golos, Pedro Ribeiro refere que é uma situação a ser resolvida com a maior brevidade e, se possível, já no próximo jogo. "A questão dos golos é uma questão que vai ser resolvida brevemente, provavelmente já no próximo jogo. Criamos sempre acima de cinco oportunidades de golo todos os jogos. Sabemos que estamos a treinar bem e que a equipa tem qualidade individual e coletiva", frisou.



O treinador do Belenenses SAD perante os resultados obtidos em anos anteriores frente ao Tondela afirmou que as estatísticas são o que são e pouco importam durante a semana de trabalho.

"Já tive oportunidade de falar de estatísticas em situações anteriores. As estatísticas positivas são para se manter positivas, as estatísticas negativas são para serem quebradas. Com o Paços de Ferreiras as estatísticas eram manifestamente negativas, já não ganhávamos ao Paços há muitos anos e voltamos a ganhar, portanto a intenção era quebra-las. Neste caso, o historial diz-nos que nos últimos anos ganhamos mais do que perdemos, mas isso pouco ou nada importa para o jogo de domingo, nem para nenhum jogo.", explicou.