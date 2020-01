Pedro Ribeiro: «Estamos desolados com o resultado»

O Belenenses SAD foi este sábado goleado por 7-1 na receção ao Sporting de Braga e, no final da partida, o técnico dos azuis lamentou os números pesados do resultado num jogo em que a sua equipa nunca consegui contrariar o adversário.





"Apanhámos um Braga forte, num jogo em que tudo lhes correu de feição. Tivemos muitas dificuldades. O Braga foi um justo vencedor. Estamos insatisfeitos, mas vamos continuar a trabalhar como sempre", assumiu Pedro Ribeiro, sublinhando que foi complicado preparar o encontro."Tínhamos um desconhecimento natural, porque foi o primeiro jogo de uma nova equipa técnica na equipa A do Braga. Preparar um jogo com esse condicionalismo é diferente de preparar com uma análise mais aprofundada. Não serve de desculpa", explicou."O Braga, na primeira oportunidade, faz golo. Nós não conseguimos numa dupla oportunidade. A eficácia de uma equipa foi totalmente díspar da outra. Voltámos a ter dificuldades, ainda reduzimos para 3-1 e o jogo ficou vivo. Se tivéssemos mantido o resultado até ao intervalo, podíamos discutir o jogo na segunda parte. Ao intervalo, tentámos corrigir aquilo que não estava a sair bem e entrar na segunda parte de forma forte. Na primeira oportunidade, o Braga faz o quinto golo e tudo se desmorona. Era quase impossível reequilibrar as coisas".""Esta imagem de hoje [sábado] não é a imagem que traduz a qualidade existente no grupo de trabalho. Estamos desolados com o resultado, mas amanhã é outro dia. A semana de trabalho vai correr bem. É um grupo de homens, que sabe reagir. No próximo domingo, há um jogo importantíssimo, como este o era. Vamos a Barcelos tentar ganhar o jogo.""Estas expulsões não podem acontecer. Não consigo perceber em concreto o que aconteceu. Terei oportunidade de falar com o Robinho acerca disso. Queremos jogar de igual para igual, 11 contra 11. Não podemos ter este tipo de situações."