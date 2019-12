Pedro Ribeiro: «Hoje tivemos eficácia»

O treinador do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro, ficou satisfeito com triunfo por 1-0 alcançado este domingo na visita a Tondela e, no final da partida, destacou a eficácia sua equipa no Estádio João Cardoso.

"Hoje, em relação a jogos anteriores, tivemos eficácia. Conseguimos marcar, conseguimos traduzir em golo uma das oportunidades que criámos e, com maior tranquilidade na segunda parte, podíamos ter dilatado a vantagem, porque tivemos várias situações de superioridade (...) mas o futebol é ganhar", referiu Pedro Ribeiro, em conferência de imprensa.

O técnico admitiu que "o Tondela é uma boa equipa e dificultou imenso" a tarefa do Belenenses SAD num "jogo que foi bem jogado". "O Tondela é uma boa equipa, muito bem orientada, que tem muito bons jogadores e que dificultou a vida à nossa equipa e que vai dificultar a toda a gente, porque jogam bem com bola, sabem o que fazer e acho que ainda torna a nossa vitória mais meritória", reforçou.

Pedro Ribeiro justificou ainda as correções efetuadas na equipa do Belenenses SAD para a 2.ª parte. "As equipas tinham estratégias bem montadas e nós fomos sentindo que precisámos de alterar ali qualquer coisa para estancar o facto de o Tondela estar a conseguir entrar uma ou outra vez pelos corredores lateiras", analisou.