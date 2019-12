Pedro Ribeiro: «Não me preocupa quem marca os golos»

O treinador do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro, afirmou este sábado querer prolongar a série de bons resultados do clube na Liga NOS, na antevisão ao jogo com o Moreirense, da 14.ª jornada.

"Queremos conquistar pontos. Quantos mais, melhor. Não nos centramos em estatísticas, mas sim no que temos de fazer e no que queremos atingir. Vamos continuar a pensar no dia a dia, jogo a jogo. Não pensamos mais longe que o dia de amanhã [domingo]. Vamos tentar prolongar essa série, que será algo de positivo para nós", disse.

Em conferência de imprensa de antevisão no Estádio Nacional, em Oeiras, na qual o treinador dos azuis se recusou a falar da alegada altercação com Sérgio Conceição após o empate (1-1), com o FC Porto, na jornada passada, Pedro Ribeiro focou-se no adversário de domingo, que tem apenas uma derrota no seu reduto, com o líder Benfica (2-1), já nos descontos.

"[O Moreirense] É um clube que se tem estruturado, com bons profissionais e que quererá o mesmo que nós. Já há quatro anos que o Belenenses não ganha em Moreira de Cónegos e não faz duas vitórias consecutivas fora. Isso traduz bem a dificuldade da Liga e a dificuldade do jogo de amanhã [domingo]. Teremos novamente de estar na nossa melhor versão", sublinhou.

A falta de eficácia dos avançados do Belenenses SAD não preocupa Pedro Ribeiro, que apenas quer "jogar bem, ganhando", independentemente de quem fatura ou da conta pessoal de cada jogador do plantel.

"Não me preocupa quem marca os golos. O importante aqui é ganhar o jogo. Quem marca os golos, quantos está a marcar ou não, não me preocupa, nem aos jogadores. As coisas acontecem de forma natural quando se trabalha bem e se faz um trabalho competente, que temos feito e vamos continuar a fazer", expressou.

Instado a comentar a influência do experiente Silvestre Varela no resto do plantel, o técnico elogiou o avançado, classificando-o como "um exemplo para todos" e que "não tem nada a provar no futebol", mantendo a vontade de "conquistar coisas e de trabalhar todos os dias com alegria".

O guarda-redes Koffi é a principal ausência no Belenenses SAD, juntando-se no boletim clínico aos defesas Gonçalo Silva, Eduardo Kau, Diogo Calila e Nilton Varela, que continuam a recuperar das respetivas lesões.

O Belenenses SAD, 12.º, com 15 pontos, defronta o Moreirense, 13.º, com 14, no domingo, às 15:00, no estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos