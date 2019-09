Pedro Ribeiro promete "competência": «Queremos jogar à Belenenses SAD»

Pedro Ribeiro foi esta sexta-feira apresentado de forma oficial, em conferência de imprensa que também contou com a presença do presidente do Belenenses SAD Rui Pedro Soares, como treinador principal dos azuis. Depois de ter, o ex-técnico dos sub-23 é o homem escolhido para ocupar o"É um dia especial para mim, sempre foi uma ambição minha. Prometo trabalhar de forma abnegada e o mais competente possível para sermos melhores a cada dia e a cada jogo. Quero acordar, de manhã, com motivação e a querer dar tudo por este clube e deitar-me com o sentimento de dever cumprido. Temos um grupo de trabalho extremamente unido, alegre e focado nos objetivos. Estamos a trabalhar muito bem e os resultados nos jogos vão aparecer, como aparecem nos treinos. Não tenho dúvidas absolutas de que os objetivos vão ser alcançados", disse.O ex-treinador da equipa de sub-23 do clube lisboeta considerou o confronto com o Marítimo, na Madeira (domingo, 16 horas), "difícil" e prometeu respeitar o adversário, mas revelou ansiedade por competir."Queríamos que o jogo fosse já. Estamos ansiosos por competir. É um jogo difícil, vamos respeitar o Marítimo, mas sobretudo respeitarmo-nos a nós próprios, pois queremos jogar à Belenenses SAD", confessou.Na primeira aventura enquanto treinador principal de uma equipa sénior, mas com experiências como treinador adjunto, entre outros, de Vítor Pereira, Pedro Ribeiro garante estar "totalmente preparado" para esta nova experiência."A competência não tem idade, nem forma. Sinto-me totalmente preparado para esta experiência e tudo aquilo que vivi antes foi determinante. Nunca me senti um treinador adjunto, mas sim um treinador", explicou.Pedro Ribeiro, de 33 anos, abordou a 'seca' de golos do clube lisboeta nos primeiros cinco jogos oficiais da temporada, e realçou a vontade do grupo em descobrir o caminho dos golos e das vitórias "o mais rápido possível"."No futebol, só há um objetivo real, que é o golo. Não estamos preocupados, mas queremos atingir rapidamente o primeiro golo e alcançar a primeira vitória. Aquilo que vejo nos treinos é totalmente díspar com o que aconteceu até agora nos jogos oficiais. É uma questão de a bola entrar e vai acontecer rapidamente", assegurou.Já o presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, confessou ter ficado muito satisfeito com o que viu da equipa nesta semana de treinos e elogiou Pedro Ribeiro, acreditando que será um treinador "com sucesso"."É uma aposta forte e gostei muito do que vi durante esta semana. Temos um grupo mobilizado, jovem e com grande valor. O Pedro Ribeiro vai ser um treinador com sucesso na sua carreira. Além da competência, tem as qualidades humanas", declarou.