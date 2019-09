Pedro Ribeiro: «Todos os jogos são do nosso campeonato»

É com ambição total que Pedro Ribeiro olha para a visita que o Belenenses SAD vai fazer ao Famalicão no sábado. O treinador mostra respeito pelo líder do campeonato, mas garante que os azuis vão entrar em campo com o único objetivo de voltar a Lisboa com os três pontos no bolso."Queremos ganhar em casa, gahar fora, os pontos valem o mesmo. Vamos a Famalicão com a mesma mentalidade que fomos à Madeira e que disputámos o jogo com o Rio Ave, na busca pelos três pontos. O Famalicão é líder com todo o mérito, mas se formos à análise temos dois empates e uma vitória fora. Vamos à procura de golos, dos três pontos, com as nossas armas, sabendo que o Famalicão vive um ótimo momento. Mas aquilo em que eu acredito é que todos os jogos são do nosso campeonato. Vamos manter esta realidade independentemente do adversário", referiu o técnico, de 33 anos.À espera de "um ambiente de festa", Pedro Ribeiro confirmou, bem disposto, que é mesmo "obcecado pelo treino". "A excelência, os altos desempenhos desportivos só serão alcançados com rigor máximo, competitividade máxima. E o rigor começa em mim. O rigor que tento transmitir nunca há de ser maior do que o que coloco a mim próprio. Se sou rigoroso, se sou obcecado pelo treino e pormenor? Sim! Não gosto de falar de mim, mas sim. Felizmente tenho comigo o staff e grupo de trabalho no mesmo comprimento de onda", atirou.Certo é que Pedro Ribeiro acredita que o Belenenses SAD tem tudo para melhorar dia após dia, à medida que há mais tempo para trabalhar com o plantel. "O comobio está em andamento. Temos de aplicar a nova metodologia, a ideia de jogo é distinta, mas temos de o fazer ganhando. Não há como fugir disto. Mas para o treinador que entra com o comboio em andamento, o ideal é ter uma pré-temporada para preparar as coisas à imagem daquilo que são as ideias do treinador e do próprio grupo. Temos noção de que o tempo vai permitir que tudo comece a fazer mais sentido. Mas a ideia já está a acontecer como eu e o grupo queremos", rematou.