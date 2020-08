Petit à espera de mais reforços para o Belenenses SAD

Com apenas um reforço confirmado para a nova época – Afonso Taira –, Petit espera receber mais caras novas ainda antes do início dos trabalhos. O arranque do Belenenses SAD está agendado para amanhã, com os exames médicos, que vão continuar na sexta-feira.





O técnico dos azuis já tem a pré-temporada toda planeada, mas quer ver rapidamente preenchidas as vagas no plantel, nomeadamente com um guarda-redes, dois médios-centro, um extremo e um ponta-de-lança.